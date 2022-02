Kritische Lage an der Süderau : Überflutungen in Südtondern: Keine Entwarnung trotz ablaufenden Wassers

An Lecker und Soholmer Au ist die größte Hochwasser-Gefahr womöglich fürs Erste gebannt, doch an der Grenze zu Dänemark kann davon keine Rede sein.

Humptrup/Süderlügum | Am Dienstag ist die Hochwasser-Lage an Soholmer und Lecker Au nicht mehr so kritisch wie in den Tagen zuvor. Während an der Soholmer Au weiterhin recht hohe Pegelstände gemessen wurden, herrscht an der weiter nördlich verlaufenden Lecker Au nach Angaben von Thies Horn vom Deich- und Hauptsielverband Südwesthörn-Bongsiel langsam Entspannung. Am Vortag ...

