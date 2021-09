Corona-Lage : Südtondern: Neueste Statistik des Kreises zu Schüler-Quarantänen

Das neue Schuljahr war keine zwei Wochen alt, als Mitte August mit der Gemeinschaftsschule Leck die erste Schule in Schleswig-Holstein wegen eines Coronafalls vorübergehend dicht gemacht wurde.

Südtondern | Nach Zahlen des Kreises Nordfriesland vom Dienstag (31. August) befinden sich aktuell keine Schüler von Schulen in Südtondern mehr in häuslicher Absonderung. Weiterlesen: Impfung für Schüler in Niebüll und Leck: Nur ein Schulleiter nennt Zahlen Vergangene Woche sah das noch anders aus. Doch für die letzten sechs Lecker Gemeinschaftsschüler sowie einen ...

