Dagebüll : Südsee-Stimmung vor der Südmole

Die schönen Sommerabende ziehen derzeit viele Besucher auf die äußerste Hafenspitze des Badeortes.

Dagebüll | Gegen Abend kommt Leben auf und vor die Südmole von Dagebüll. PS-starke Boliden rollen heran, stets mit erheblichem Lärmaufwand. Andere zeigen stolz ihre Oldtimer vom Mustang bis zum Cadillac. Brave Bürger zücken die Kameras, alle finden ihren Platz. Weiterlesen: Dienstags am Deich in Dagebüll: Konzertsaison eröffnet Auch die Girlies in ihren kleinen K...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.