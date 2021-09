Sturmtief Yogi : Fährverkehr beeinträchtigt – Feuerwehr Niebüll-Deezbüll muss einmal ausrücken

In Dagebüll war der Wasserstand schon lange vor dem eigentlichen Hochwasser derart angestiegen, dass eine Fähre nicht anlegen konnte.

Dagebüll | Der Herbststurm von Mittwoch auf Donnerstag hat in Südtondern nach einem ersten Überblick keine schweren Schäden verursacht. Anders lautende Meldungen lagen bis Donnerstagmittag nicht vor. Weiterlesen: Tornado an der Kiellinie reißt Menschen ins Wasser – mehrere Schwerverletzte Allerdings hätte es beinahe ein Dach getroffen. In Niebüll war ein B...

