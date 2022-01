Sturmtief Nadia in Südtondern : Feuerwehr-Einsätze und Fährausfälle

Sturmtief Nadia fegt seit Sonnabend über Südtondern. Seinen Höhepunkt erreichte es in der Nacht.

Südtondern | Sturmtief Nadia hat am Sonnabend mehrere Einsätze der Feuerwehren notwendig gemacht. So musste etwa die Feuerwehr Niebüll-Deezbüll am frühen Abend im Mühlenweg einen entwurzelten Baum, der den Gehweg versperrte, wegräumen. Zuvor war die Wehr unter anderem bereits im Ostring im Einsatz gewesen, wo sich Gebäudeteile einer Firma gelöst hatten. Rettungsleitstelle Die Rettungsleitstelle Nord in Harrislee sprach am Sonntagmorgen von „kleineren Einsatzgeschehen“ in Nordfriesland, etwa umgestürzte Bäume, die Fahrbahnen blockierten. Berichte über Verletzte lägen nicht vor, so ein Sprecher. Weiterlesen: Sturmtief „Nadia“ über SH: Zahlreiche Einsätze in der Nacht, Bahnverkehr weiter gestört Schon am Samstagnachmittag waren die ersten Sturmfans in Dagebüll unterwegs. Auf der Promenade stemmten sich die Spaziergänger gegen die Böen, die schon an die 80 Stundenkilometer drauf hatten. Einige probierten das Wagnis, sich komplett gegen den Sturm zu stellen, ohne dabei umzukippen. Das klappte bei den meisten gut gelaunten Urlaubern. Hochwasser bei Ebbe Eigentlich sollte da noch Ebbe sein: Doch der Wind peitschte die Nordsee Richtung Steinkante, und so waren die White Horses, die berühmten Schaumkronen, bereits gegen 16 Uhr in der Bucht zu beobachten. Handys und Fotoapparate wurden gezückt, auf der Mole krachten die ersten Brecher gegen die Wand. Noch fuhr die Föhr-Fähre pünktlich ab, erst die 20-Uhr-Abfahrt und die beiden Morgenfähren wurden gecancelt. Nach aktuellem Stand (8.30 Uhr) fällt die Fähre um 9.35 Uhr nach Föhr und Amrum aus, die Fahrt um 12 Uhr nach Föhr startet erst gegen 13 Uhr. Auch in der umgekehrten Richtung kommt es zu Ausfällen und verspäteten Abfahrten. Das Seewetteramt vermeldete am Sonnabend vereinzelte Sturmböen bis 120 km/h. Auch am frühen Abend waren einzelne Schaulustige unterwegs, doch die Hochflut wurde erst gegen 23.30 Uhr erwartet. „Solange bleiben wir nicht", sagte Uwe Carstensen aus Leck. „Das schauen wir uns im Fernsehen an." Mole gesperrt Tatsächlich war die Mole gegen 20.30 noch nicht völlig überflutet. Die Polizei hatte sie vorsorglich mit einem Fahrzeugabgeriegelt. Danger – Gefahr – verkündete das rote Leuchtschild. Die Polizisten warnten davor, auf die Mole zu fahren. „Da vorne steht schon ein Pkw, der es nicht weitergeschafft hat." Dieses Auto hatte laut Polizei bereits kurzfristig einen Motorschaden erlitten. Vermutete Ursache: Fahrt durch das Salzwasser. Der Kleinwagen war bevorzugtes Ziel der wenigen Sturmspotter. Die Handyfotografen marschierten auf der Plattform der Kleinbahn weit nach vorn. Inzwischen waren auch junge Leute aus der Umgebung zusammengekommen. Einige wagten sich zu zweit nach vorn, ließen sich auf ein Abenteuer ein. Wer wollte, konnte sich von den Brechern nassregnen lassen. Echte Kerle in kurzen Hosen wateten sogar bis zur Molenspitze, während die Nordsee fußhoch über die Südmole leckte. Schwerer Seegang Die Abfertigungsanlagen der Wyker Dampfschiffs-Reederei Föhr-Amrum GmbH (W.D.R.) boten immer wieder die Kulisse für heftige Spektakel. Am späten Abend nahm der Betrieb an Schaulustigen sogar noch zu, und auch der Wasserstand auf der Mole stieg langsam an. So rückten die Polizei und Zuschauerschaft immer weiter Richtung Stöpe. Der schwere Seegang wurde nun aus der Ferne bestaunt. ...

