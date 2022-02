Sturmflut vor 60 Jahren : Wie Niebüller Grundschüler um den Dagebüller Deich bangten

Auf den Tag genau vor 60 Jahren erlebten auch die Menschen in Südtondern die schwere Sturmflut. Unser Autor, Jahrgang 1952 und damals Drittklässler in Niebüll, erinnert sich.

Niebüll | Die Tage vor der Sturmflut hatten es in sich. Erste größere Stürme hatten schon seit dem Jahreswechsel gewütet, ohne dass die Aufregung groß war. Eine unheimliche Stimmung lag diesmal in der Luft. Weiterlesen: Sturmflut 1962 in Südtondern: Löcher im Hindenburgdamm und ein Millionenschaden In der Schule sprachen die Kinder über nichts anderes. Ei...

