Corona in Südtondern/Tondern : Inzidenz von 170: Zusätzliches Schnelltest-Zentrum in Tondern geplant

In Tondern steigen die Infektionszahlen rasant, auch in Südtondern gibt es immer mehr Coronafälle. In Dänemark setzt man deshalb wieder auf vermehrte Coronatests. In Südtondern sind die Testkapazitäten weiter reduziert und kostenpflichtig.

Südtondern/Tondern | Die Corona-Pandemie bestimmt wieder mehr und mehr den Alltag – und zwar auf beiden Seiten der deutsch-dänischen Grenze. Nicht nur in Südtondern steigen die Infektionszahlen vor allem aufgrund von vermehrten Coronafällen in Kindertagesstätten. Weiterlesen: Corona in Nordfriesland: Warum die Zahlen in Südtondern steigen Auch im nur wenige Kilomete...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.