Tourismus auf den Inseln : Staus in Niebüll vor der Autoverladung, Ansturm in Dagebüll auf die Fähren

Das schöne Sonnenwetter lockte die Gäste zahlreich auf die nordfriesischen Inseln. Von Dagebüll aus fuhren die Fähren im Akkord nach Föhr und Amrum, und vor der Verladung der Autozüge nach Sylt gab es lange Schlangen.

Niebüll/Dagebüll | Wieder einmal staute sich am Wochenende der Verkehr vor der Anto-Verladerampe der Deutschen Bahn in Niebüll auf der B5 bis Risum-Lindholm. Ursache war der Beginn der Herbstferien in Hessen, Berlin und Brandenburg. Die Kapazitäten der halbstündlich fahrenden Shuttle-Züge nach Westerland auf Sylt waren erschöpft. Anwohner aus der Süder Gath berichteten ...

