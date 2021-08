Analyse zur Stadtentwicklung : Wie viele neue Wohnungen braucht Niebüll in den nächsten Jahren?

Niebüll wächst, immer mehr Menschen zieht es in die einstige Kreisstadt. Darunter sind Arbeitnehmer, die zur Insel Sylt pendeln. Wohnraum wird aber auch für eine andere, bestimmte Bevölkerungsgruppe benötigt.

Niebüll | Im Bauausschuss ging es um die Entwicklung der Stadt und den daraus resultierenden Bedarf an Wohnraum. „Wie groß wird Niebüll noch werden?“ stellte Felix Arnold vom ALP-Institut für Wohnen und Stadtentwicklung eine spannende Frage in den Raum. Weiterlesen: Spaziergang am Badedeich: Kostenpflichtig oder kostenfrei? Seinen Schätzungen zufolge könn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.