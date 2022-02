Frühjahrsputz 2022 : Stadt Niebüll prämiert originellstes Müllsammler-Fundstück

Nach zweijähriger, Corona-bedingter Pause gibt es für die fleißigen Freiwilligen als Dankeschön wieder einen gemeinsamen Imbiss auf dem Rathausplatz.

Niebüll | Am Sonnabend, 12. März, beteiligen sich die Stadt und der Verschönerungsverein Niebüll mit dem Frühjahrsputz an der landesweiten Aktion „Sauberes Schleswig-Holstein“. Unter dem Motto „Schnapp den Müll, Niebüll!“ rufen die Verantwortlichen die Einwohner zum Müllsammeln im Stadtgebiet und in den Wohngebieten auf. Weiterlesen: Künftig regelmäßige Tref...

