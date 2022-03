Spritpreis-Vergleich : Tanken in Südtondern wieder billiger – lohnt sich der Abstecher nach Dänemark noch?

46 Cent pro Liter betrug der Preisunterschied an Tankstellen in Tondern und Südtondern in der vorigen Woche. Das ist erst einmal vorbei. Aber günstiger ist der Sprit im Königreich noch immer – jedenfalls bei einer Sorte.

Seth/Braderup | Nach den Höchstständen in der vergangenen Woche mit Literpreisen von 2,36 Euro in Niebüll und Umgebung ist das Tanken wieder billiger geworden. Aber das Niveau von vor dem Krieg in der Ukraine ist längst nicht erreicht. Aber auch da war Treibstoff für Verbrenner mit Preisen zwischen 1,60 und 1,70 Euro alles andere als günstig. Weiterlesen: Dieser e...

