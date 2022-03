Folge von Corona : Wie beim Sportfischerverein Leck die Mitgliederzahlen nach oben klettern

Während die personelle Entwicklung kaum besser sein könnte, sorgt sich Vereinschef Günter Ullmann um den Fortbestand natürlicher Laich- und Kiesbetten.

Leck | Angeln ist wieder populär. Das zeigen steigende Mitgliederzahlen beim Sportfischerverein Leck und Umgebung: In den beiden vorigen Jahren wurden zwölf neue Angelfans aufgenommen. Dieser Sprung auf genau 100 Mitglieder ist der Corona-Pandemie geschuldet: Man ist in frischer Luft meist allein unterwegs und kann Kontakte vermeiden. In Schleswig-Holstei...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.