Verein mit Zulauf : Darum gab es beim Sozialverband Aventoft eine große Abschiedsfeier für Hans-Werner Christiansen

460 Einwohner hat Aventoft, davon sind zurzeit 422 Mitglied im Ortsverband des Sozialverbands. Das ist zum großen Teil Hans-Werner Christiansen zu verdanken.

Aventoft | Das war eine richtig tolle Festveranstaltung. Im Gasthof Fegetasch traf der Ortsverband des Sozialverbandes Deutschlands zu seiner Mitgliederversammlung zusammen. Diesen besonderen Ortsverband gibt es in Aventoft seit 75 Jahren. Nun gab es nach fast einem Vierteljahrhundert einen Wechsel in der Führung. Sensationelle Quote Die Quote ist sensatio...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.