Corona in Nordfriesland : Sorge vor Ansteckung und Quarantäne dämpft die Buchungslust für Auslandsreisen in den Herbstferien

Deutlich weniger Buchungen als vor der Pandemie verzeichnen Reisebüros in Niebüll und Leck mit Blick auf die Herbstferien. Die Verunsicherung und der Informationsbedarf ist groß – vor allem bei Familien mit Kindern.

Niebüll/Leck | In den Herbstferien am Mittelmeer nochmal Sonne tanken für die dunklen und kalten Wintermonate im Norden – solche Auszeiten sind an sich auch bei den Bewohnern im nördlichen Nordfriesland sehr beliebt. Die Reisebüros hatten folglich in diesen Wochen vor den Herbstferien immer gut zu tun. Weiterlesen: Genervt von Testpflicht: Urlauber stornieren Urlaub ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.