Solidarische Landwirtschaft : Solawi Kirchenhof Klixbüll: So läuft die Ernteausgabe

Auf dem Kirchenhof in Klixbüll ist am Montagnachmittag Treff der Gemüsefreunde. Genauer gesagt: Es sind die Mitglieder des Vereins „Solawi Kirchenhof Klixbüll“, die jede Woche sich an Kartoffeln, Gurken, Möhren, oder Broccoli bedienen können als Gegenleistung für den Vereinsbeitrag.

Klixbüll | Auf dem Kirchenhof in Klixbüll ist am Montagnachmittag Treff der Gemüsefreunde. Genauer gesagt: Es sind die Mitglieder des Vereins „Solawi Kirchenhof Klixbüll“, die jede Woche sich an Kartoffeln, Gurken, Möhren, oder Broccoli bedienen können als Gegenleistung für den Vereinsbeitrag. Weiterlesen: Regionales Bio-Gemüse aus Klixbüll: Mitten in der Cor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.