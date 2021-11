Niebüll : Zeugen geschockt: Softairwaffe sorgt für Polizeieinsatz in den Uhlebüller Straße

Zeugen meldeten der Polizei, dass zwei männliche Personen am Niebüller ZOB mit einer Waffe hantierten.

Niebüll | Bürger haben am Montagabend aufgepasst. Ihnen war aufgefallen, dass zwei männliche Personen am Niebüller ZOB mit einer Waffe hantierten. Weiterlesen: Riesenandrang in Niebüll: Um 9 Uhr waren alle Termine des mobilen Impfteams vergeben Einsatzkräfte der Polizei nahmen die Verfolgung auf. Die beiden Flüchtigen wurden in einem Bus der Autokraft in ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.