Corona in Nordfriesland : So reagieren die Gemeinden, wenn ihre Kirche zu klein für die Weihnachtsgottesdienste sind

Nie sind Gottesdienste so gut besucht wie zu Weihnachten. Mit Blick auf Corona sind einige Kirchen für diesen Andrang zu klein. In Klanxbüll wird zum Beispiel in eine Reithalle ausgewichen.

Klanxbüll | Nie sind die Kirchen im Jahr so gut gefüllt wie zu den Weihnachtsgottesdiensten. Gerade nach dem zweiten Corona-Jahr mit seinen vielen Belastungen und Einschränkungen ist die Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach dem Licht und der Hoffnung der Weihnachtsbotschaft besonders groß. Zu groß, besonders für größere Gemeinden mit kleinen Gotteshäusern. Dort m...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.