Corona in Nordfriesland : Hohe Fallzahlen: Gibt es in Südtondern mehr Impfdurchbrüche als im übrigen Kreisgebiet?

Nirgendwo sonst in Nordfriesland gibt es so viele Coronafälle wie zwischen Enge-Sande und Ellhöft und zwischen Sprakebüll und Dagebüll.

Niebüll | Seit Wochen fällt Südtondern bei den tagesaktuellen Meldungen des Kreises Nordfriesland zu den Corona-Fallzahlen mit besonders hohen Werten auf. Weiterlesen: Aktuelle Zahlen für Ämter in Nordfriesland und die Stadt Husum 133 Infektionen waren es am Donnerstag im Norden des Kreises, mehr als auf Sylt, in Husum und im Amt Nordsee-Treene zusammen. ...

