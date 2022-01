Bahnstrecke Hamburg-Sylt : Signalstörung zwischen Niebüll und Klanxbüll bremst Zugverkehr

Züge auf der Marschbahn kamen am Mittwochmorgen zum Teil bis zu 50 Minuten später an als geplant.

Niebüll | Eine Signalstörung hat am Mittwochmorgen auf der Marschbahn-Strecke für zum Teil erhebliche Zugverspätungen gesorgt. Auch interessant: Lok-Entgleisung im Bahnhof Westerland Die Deutsche Bahn wies in sozialen Medien auf mögliche Teilausfälle und Ankunftsverzögerungen von 20 bis 25 Minuten hin. Zum Teil waren die Verspätungen aber größer. So kam e...

