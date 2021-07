Bahnverkehr nach Sylt : Signalstörung führt zu Verspätungen und Zugausfall bei der Marschbahn

„Zeitweise standen drei bis vier Züge in Klanxbüll im Bahnhof und Menschen in Warnwesten sind zu Weichen gelaufen“, meldete ein Betroffener.

Klanxbüll | Zu einem Zugausfall und Verspätungen in beide Richtungen kam es am frühen Donnerstagabend auf der Marschbahnstrecke nach Westerland (Sylt) zwischen Lehnshallig und Klanxbüll und Westerland. „Zeitweise standen drei bis vier Züge in Klanxbüll im Bahnhof und Menschen in Warnwesten sind zu Weichen gelaufen“, meldete ein Betroffener. Kein Einzelfall ...

