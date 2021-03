Neue Ampel in Niebüll : Droht neues Chaos durch den Syltverkehr?

Wegen zu kurzer Grünphasen staut sich der Verkehr nun von Niebüll kommend zwischen B 5 und Autoverladung.

Niebüll | Die neue Ampelanlage an der Kreuzung B5 /Bäderstraße war Thema in der Einwohnerfragestunde während der jüngsten Sitzung der Stadtvertreter. „Werden die Grün- und Rotphasen dort noch verändert“, wollte ein Anlieger wissen, der in der Süder Gath wohnt. Grund: „Schon jetzt, selbst im Lockdown ohne volle Autozüge staut sich der Verkehr öfter von der Bäders...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.