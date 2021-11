Seilbahn nach Sylt : Niebülls Bürgermeister Bockholt: „Kann ich nicht glauben, dass die Idee ernst gemeint ist“

Mit Nachhaltigkeit hat die Idee für Niebülls Verwaltungschef „nichts, aber auch gar nichts zu tun.“

Niebüll | Die Idee, eine Seilbahn vom Festland nach Sylt zu bauen wird in Südtondern übergreifend als Aprilscherz empfunden. Weiterlesen: „Ist das ein Aprilscherz?“ Reaktionen aus Klanxbüll und Niebüll zum Projekt „Seilbahn nach Sylt“ Viele fühlen sich an die Katapult-Idee erinnert, die als Scherz in den sozialen Medien kursierte. Weiterlesen: Seilbahn...

