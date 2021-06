Stau in Richtung SPO : Sechs Verletzte bei Unfall auf B202 bei Tönning

Ein Auto fuhr auf zwei weitere auf. Der Verkehr in Richtung St. Peter-Ording war für rund zwei Stunden beeinträchtigt.

Tönning | Bei einem schweren Unfall auf der B202 bei Tönning sind am Sonnabendvormittag sechs Menschen verletzt worden. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Schnellstraße in Richtung St. Peter-Ording stark frequentiert. Vor Ort wollte ein Autofahrer aus dem Landkreis Segeberg mit seinem VW Passat nach links in den Hochbohmer Weg Richtung Kating abbiegen. Dazu o...

