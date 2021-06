Schulhofsanierung in Achtrup : Ausgebuchte Firmen und Bürokratie bremsen erhofften Schnell-Start

Achtrups Schulhofsanierung soll so bald wie möglich beginnen, wünscht sich Achtrups Bürgermeister. Doch es gibt Fallstricke.

Achtrup | Am liebsten sofort möchte der Gemeinderat um Achtrups Bürgermeister Norbert Nielsen mit der geplanten Sanierung des Schulhofes beginnen. Weiterlesen: Schulhof der Grundschule Niebüll: Baubeginn nach fünf Jahren Kein Wunder: „Es muss etwas passieren, und zwar so bald wie möglich. Gerne würden wir in diesem Jahr noch loslegen, doch durch Corona ve...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.