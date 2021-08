Corona-Krise : Impfangebot für Schüler in Niebüll und Leck: Nur ein Schulleiter nennt Zahl der Anmeldungen

Schulleiter in Niebüll und Leck halten sich zur Nachfrage für das Impfen für Schüler bedeckt. Einzig der FPS-Schulleiter gibt transparente Infos.

Leck/Niebüll | Seit einigen Tagen fahren mobile Impfteams in die Schulen in Schleswig-Holstein. Sie verimpfen dort den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer an Schüler ab zwölf Jahren. Zehn mobile Teams waren zunächst an insgesamt 24 Schulen unterwegs. Das Angebot ist freiwillig. Niebüll oder Leck stehen nicht auf der Liste. Weiterlesen: Mobile Teams impfen ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.