Schnelltests am Arbeitsplatz : Niebüller Rathaus soll beim Corona-Schutz mit gutem Beispiel vorangehen

Wilfried Bockholt ruft in einem offenen Brief zur Pandemielage zum Einkaufen vor Ort auf.

Niebüll | In einem offenen Brief an Geschäftswelt, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe sowie die Bevölkerung ruft Niebülls Bürgermeister Wilfried Bockholt nach Bekanntwerden des Corona-Stufenplans und unter dem Eindruck des Jahrestags des ersten Lockdowns in der kommenden Woche dazu auf, nicht nachzulassen in dem Bemühen, die Pandemie zu überwinden. Weite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.