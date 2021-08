Südwesthörn : Kerstin Boysen hält besondere Angebote zum Saisonabschluss an ihrem Fisch-Imbiss bereit

Friesensushi, bis alles aufgegessen ist, gibt es am letzten Öffnungstag der legendären Fischbude in Südwesthörn. Dort gibt es in dieser Woche auch die letzte kulinarische Watt- und Salzwiesenführung in diesem Sommer.

Emmelsbüll-Horsbüll | Viele kulinarischen Genießer legen gerne den Weg nach Südwesthörn zurück, weil sie finden, dass es dort die besten Fischbrötchen im nördlichen Nordfriesland gibt, und auch immer einen netten Schnack. Und zwar am mobilen Fisch-Imbiss von Kerstin Boysen, den sie je nach Wetter direkt hinter dem Deich öffnet. Weiterlesen: Stille Erlebnisse in den Salzwies...

