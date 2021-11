Bürgermeisterwahl 7. November : Fremder Federschmuck? SPD-Ortschef kritisiert Niebüller CDU-Kandidat Bernd Neumann

Bislang erlebt Niebüll einen beschaulichen Wahlkampf um den Chefsessel im Rathaus. SPD-Ortsvorsitzender Hendrik Schwind-Hansen hat jetzt für etwas Belebung gesorgt.

Niebüll | Am kommenden Sonntag, 7. November, wird in Niebüll ein neuer Bürgermeister gewählt. Bislang plätschert der Wahlkampf so dahin. Die beiden Kandidaten, Bernd Neumann (CDU) und Thomas Uerschels (SPD), hatten vorab verkündet, sich keinen Schlagabtausch zu liefern. Weiterlesen: Vorstellung der Kandidaten: Ein Abend ohne Salz und Pfeffer So verlief et...

