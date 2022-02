Krieg in der Ukraine : Lage spitzt sich auch in Weißrussland zu: Niebüllerin Frauke Nissen ist tief besorgt

Frauke Nissen von der Niko-Nissen-Stiftung betreut seit Jahren Kinder aus Tschernobyl. „Unsere Jungs, die wir betreut haben, werden jetzt eingezogen", sagt sie.

Niebüll | Frauke Nissen aus Niebüll ist über die Lage in der Ukraine tief besorgt. Seit vielen Jahren betreut die Niko-Nissen-Stiftung Menschen in Weißrussland, lädt Kinder aus Tschernobyl nach Nordfriesland ein. Sie selbst hat noch einen direkten Draht nach Pinsk in Belarus. Auch dort spitzt sich die Lage zu. Weiterlesen: Liveblog zum Krieg in der Ukraine: ...

