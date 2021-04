Start in die Fahrrad-Saison : Die Pandemie auf zwei Rädern vergessen

Rund um Ladelund gibt es viele besondere Ort zu entdecken, die selbst viele Einheimische nicht kennen.

Ladelund | Der Wetterbericht ist positiv. Lang genug sind wir alle vom kalten und nassen Wetter ebenso wie von der Corona-Pandemie in unseren Aktivitäten eingeschränkt worden. Daher nun schnell das Fahrrad startklar machen und hinaus in die Natur. Gut dreißig Kilometer sind als erste Tour eingeplant. Sie beginnt in Ladelund und soll über Wege führen, die läng...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.