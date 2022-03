Gemeindevertretung : Rücktritte und eine Auswanderung nach Litauen: Diese Änderungen gibt es in Lecks Lokalpolitik

Sowohl bei der CDU als auch dem SSW gab es Rücktritte im Gemeinderat beziehungsweise gemeindlichen Gremien.

Leck | Gleich mehrere Rücktritte gibt es in der Gemeindevertretung und den dazugehörigen Gremien in Leck. SSW-Fraktionsvorsitzender Andreas Eschenburg verabschiedete sich in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung öffentlich und legte zum 28. Februar alle seine politischen Ämter nieder. Weiterlesen: Unermüdliche Klimaschutz-Mahnerin: Bürgerpreis geht ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.