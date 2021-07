Baustelle in Leck : Rohrbruch: Straße „Am Teich“ muss für Reparatur voll gesperrt werden

Für den Verkehr in Leck bedeutet das: Wer am Donnerstag durch den Ort will, muss unter Umständen größere Umwege in Kauf nehmen. Denn diese Baustelle ist nicht die einzige in der Gemeinde Leck.

Leck | Die Gemeinde Leck teilt mit: Aufgrund eines Abwasserrohrbruches mitten in der Straße „Am Teich“ kommt es am Donnerstag, 8. Juli, zu einer Vollsperrung der Straße ab 7 Uhr. Die Sperrung werde voraussichtlich den ganzen Tag dauern, hieß es auf Nachfrage. Weiterlesen: Sanierung der B 199: Alle Infos zu Umleitungen und Straßensperrungen „Wir hoffen,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.