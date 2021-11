Erster Nachwuchs seit Jahren : Risum-Lindholmer Jungstorch: Drama auf dem Weg in den Süden

Peter Lewe Rasmussen und Anna Petersen sind Tierliebhaber aus Passion. Sie möchten, dass sich die Storchenpopulation im Norden verbessert. Jetzt gab es einen Rückschlag.

Risum-Lindholm | Peter Lewe Rasmussen und Anna Petersen in Risum-Lindholm hatten tschüs gesagt. Ihre drei Störche starteten am 2. September Richtung Süden. Inzwischen haben sie erfahren: Ein Jungstorch verunglückte am 4. September. Er war im Raum Hildesheim gegen eine Überlandleitung geflogen und war tot. Dadurch, dass der Vogel beringt war, konnte er zweifelsfrei ide...

