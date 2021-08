Kultiger Pferdesport : Ringreiten in Südtondern: Trotz Corona-Regeln: Fröhlicher Ringreitertag in Neukirchen

Wer ist beim Ringreiten Königin geworden, wer König? Das sind für viele Menschen in Südtondern wichtige Nachrichten.

Südtondern | Südtondern hat 30 Gemeinden – und in fast allen gehört Ringreiten dazu, wenn nicht im eigenen Ringreiterverein mitgeritten wird, dann in dem der Nachbargemeinde. Nicht umsonst gehört Ringreiten seit März 2021 zum Immateriellen Unesco-Kulturerbe. Weiterlesen: Ringreiten gehört zum Immateriellen Kulturerbe Ringreiten in Neukirchen Ein Ringreite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.