Solarparks in Stedesand : Ringen um Kompromisse bei geplanter Freiflächen-Photovoltaikanlage

Ein Solar-Projekt beschäftigt die Stedesander schon länger – genauso wie die Kontroverse darum. Jetzt fand eine Arbeitssitzung der Gemeindevertretung mit allen Beteiligten statt. Gab es eine Annäherung?

Stedesand | In der Auseinandersetzung um einen geplanten Solarpark im Südwesten des Stedesander Gemeindegebiets gibt es – vorsichtig formuliert – Signale der Annäherung. In einer nicht öffentlichen Arbeitssitzung der Gemeindevertretung in der vergangenen Woche wurde nach Angaben von Teilnehmern zwar „heftig diskutiert“, doch man habe sich auch um einen Kompromiss...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.