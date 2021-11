Corona in Südtondern : Riesenandrang in Niebüll: Um 9 Uhr waren alle Termine des mobilen Impfteams vergeben

Vor der Jugendherberge gab es am Montag bereits ab 7.30 Uhr lange Schlangen. Nicht alle bekamen einen der offenbar begehrten 142 Corona-Impftermine. Es gibt noch zwei weitere Impftage.

Niebüll | Wenn es was umsonst gibt, sind alle dabei. Dieses Gefühl musste man haben, als am Montag früh morgens ein Blick auf die Jugendherberge in Niebüll belegte, dass Impfen plötzlich angesagt ist. „Entscheiden Sie sich für den Gesundheitsschutz und lassen sich jetzt impfen, wenn Sie noch keine Impfung erhalten haben! Gerade im Hinblick auf die Herbst- und W...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.