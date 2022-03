Miete zahlten sie nie : Reihenhaus in Leck beschädigt und verwüstet: Bewohner rächen sich für Räumungsklage

Mietzahlungen gab es der Hausverwaltung zufolge nie. Bis zur Räumungsklage dauerte es demnach dennoch mehrere Jahre. Jetzt ist die Familie ausgezogen und hat gewaltige Spuren hinterlassen. Ein Hausbesuch.

Leck | Mutwillige Sachbeschädigung und überall Müll: Die bisherigen Bewohner haben ein Reihenhaus in der Claudiusstraße in Leck offenbar Knall auf Fall verlassen. Geblieben sind gewaltige Spuren augenscheinlicher Zerstörungswut, nachdem vor wenigen Tagen eine Räumungsklage vollzogen wurde. Weiterlesen: Mietnomade in Husum: Nerven der Vermieterin liegen bl...

