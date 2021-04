Verkehr in Niebüll : Diese Vorschläge macht der HGV zu Radstreifen und Parkplätzen

Dass man mit dem Auto in die Stadt kommen kann, halten die Geschäftsleute für unerlässlich.

Niebüll | Der Bauausschuss der Stadt Niebüll will den Radfahrkehr in Niebüll fördern. In der Debatte ist ein neuer Radstreifen vom Rathausplatz bis zu Niko Nissen im Anschluss an den bereits vorhandenen Radstreifen bis zur Kaffeerösterei. Dafür müssen Parkplätze geopfert werden. Weiterlesen: Bürgermeister Wilfried Bockholt für Radstreifen in der Hauptstraße ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.