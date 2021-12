Corona-Einschränkungen : Maßnahmengegner protestieren friedlich auf dem Niebüller Rathausplatz

Bis zu 140 Menschen sollen sich am Montagabend im Niebüller Zentrum getummelt haben, sagen Teilnehmer des stillen Protests. Die Polizei hält diese Zahl für zu hoch.

Niebüll | In vielen Städten Norddeutschlands fanden am Montag Proteste gegen Corona-Maßnahmen statt, in Hamburg protestierten mehrere tausend Teilnehmer unter dem Motto „Das Maß ist voll – Hände weg von unseren Kindern“ etwa gegen eine mögliche Impfpflicht. Weiterlesen: Impfaktionen in Risum-Lindholm und Leck: Großer Andrang und warum einige nur ungern kamen...

