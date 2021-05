Corona in Nordfriesland : Positiver PCR-Test im Montessori-Kinderhaus Leck

In der Kita in Leck gibt es einen Fall unter den Mitarbeitern.

Leck | Im Kita Montessori-Kinderhaus Leck gibt es einen Corona-Fall unter den Erziehern. Wie der Kreis Nordfriesland am Freitag mitteilte, sind insgesamt zehn Kinder sowie eine Mutter, die zur Eingewöhnung in der Kita war, in Quarantäne, dazu sieben weitere Erzieherinnen oder Erzieher. Die Quarantäne läuft bis 14. Mai. Jetzt 58 Quarantänefälle in Niebüll ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.