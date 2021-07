Klanxbüll : Pockets Full of Change als erstes Konzert im Charlottenhof nach der Corona-Pause

45 Gäste waren nach den aktuellen Corona-Regeln zum Konzert im Charlottenhof zugelassen, alle mussten geimpft oder getestet sein. Alle genossen ihren zumeist ersten Konzertbesuch nach langer Zeit.

Klanxbüll | Zuletzt waren „Pockets Full of Change“ Ende November 2019 in Nordfriesland. Damals hatte Synje Norland ein spektakuläres Ladenkonzert organisiert. Die Stimmung war großartig, ein unvergessenes Event für alle, die dabei waren. So war es am Mittwochabend im Charlottenhof wieder. Die Pause dazwischen war lang und hart für die Musiker. Sie hatten gerade ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.