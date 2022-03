Plattdüütsch-Zentrum Leck : Ein Barcamp für Plattdeutsch-Interessierte – mit Workshops, Vorträgen und Spaß

„Drift – das Barcamp für Plattfans“ soll am 9. April Plattdeutsch-Interessierte aus der Region nach Leck ziehen und als Netzwerk-Treffen fungieren.

Leck | Platt und Barcamp – was ist denn das? Plattdeutsch kennt jeder, Barcamps sind ein offenes Tagungsformat. Das Programm wird zu Beginn selbst gestaltet, es entstehen Workshops und Vorträge von maximal 45 Minuten Dauer. Hört sich irre an, funktioniert aber. Gesa Retzlaff vom Plattdüütsch-Zentrum in Leck hat es kennen gelernt und war begeistert. Sie hat n...

