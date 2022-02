Schule für Pflegefachkräfte : Zulassung aus Kiel ist da: Was sich jetzt für die Pflegeschule Uhlebüll ändert

Die Pflege in Deutschland leidet an einem Mangel an Fachkräften. In Niebüll ist man jetzt in der Lage, für ein wenig Linderung zu sorgen.

Niebüll | Die Pflegeschule Uhlebüll ist jetzt auch für die dreijährige Ausbildung von Pflegekräften staatlich anerkannt worden. Wie das Schleswig-Holsteinische Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) den Verantwortlichen mitteilte, gilt die Anerkennung der Schule nach dem Pflegeberufegesetz ab dem 1. März. Das SHIBB ist ein Landesamt, das dem Kieler Wirtschafts...

