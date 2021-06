Risum-Lindholm : Pfadfinderstamm „Fraschlönj“ bietet wieder Sommeraktionen an

Das Sommerlager der Pfadfinder der Kirchengemeinde Risum-Lindholm muss wegen Corona ausfallen, doch die kreativen Jugendlichen haben sich dennoch einige Aktionen für die Ferien ausgedacht.

Risum-Lindholm | Das Sommerlager muss dieses Jahr wegen Corona wieder ausfallen. Doch der Pfadfinderstamm „Fraschlönj“ der Kirchengemeinde Risum-Lindholm hat dennoch in dieser Woche eine Sommeraktion auf die Beine gestellt. An drei verschiedenen Stationen waren täglich Gruppen von Pfadfindern zugegen, um zu spielen, zu basteln und Spaß zu haben. Am Gemeindehaus Lin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.