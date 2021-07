Niebüll : Peter Orloff und der Schwarzmeer Kosaken-Chor beenden die lange Konzertpause in der Christuskirche

Starke Stimmen und große Emotionen sollen die beiden Konzerte in dem Niebüller Gotteshaus mit außergewöhnlicher Akustik prägen. Dabei gelten die aktuellen Corona-Auflagen.

Niebüll | Die lange Corona bedingte Konzertpause in der Niebüll Christuskirche ist endlich vorbei. Am Dienstag, 10. August, ist dort mit Peter Orloff um 16 und um 19.30 Uhr dann gleich eine Legende zu Gast. Zudem ist bei diesem festliches Konzertereignis in dem Gotteshaus mit besonderer Akustik der berühmte Schwarzmeer Kosaken-Chor zu erleben. Auch interessant: ...

