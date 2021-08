Im Dschungelcamp war er auch : Peter Orloff freut sich auf seine Auftritte in Niebüll – und ein Getränk namens Seehund

„König der Hitparaden – Dschungelkönig der Herzen“ nennt sich Peter Orloff, der am Dienstag in der Christuskirche auftritt. Im Interview spricht er über Niebüll, die friesische Seele und Trinkfestigkeit.

Niebüll | Dieser Name hat noch heute einen guten Klang: Peter Orloff ist ein Begriff. Zum einen als Schlagersänger, zum anderen als Kandidat der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“, auch bekannt als „Dschungel-Camp“. Am 10. August kommt der 77-Jährige für zwei Konzerte nach Niebüll in die Christuskirche. Weiterlesen: Peter Orloff und der Sch...

