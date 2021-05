Von Pkw auf Autozug gefallen : Personenzug überrollt Fahrrad auf Hindenburgdamm

Der Lokführer musste seinen Zug im Bahnhof Klanxbüll auf Schäden überprüfen.

Klanxbüll | Ein Zug hat am Sonnabend auf dem Hindenburgdamm ein Fahrrad überrollt. Wie die Bundespolizei berichtet, hatte ein Pkw auf einem Autozug in Richtung Sylt das Rad verloren. Verletzt wurde niemand. Weiterlesen: Arbeitszug prallt auf stehende Waggons – Lokführer eingeklemmt Wie eine Streife ermittelte, wurde das Fahrrad in die Gleise geschleudert un...

