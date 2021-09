Corona in Nordfriesland : Pandemie zeigt Folgen: Rot-Weiß Niebüll macht Folgen des Bewegungsmangels für Kinder zum Thema

Nach zwei Jahren Zwangspause konnten sich die Mitglieder des größten Sportvereins Südtonderns wieder in Präsenz treffen. Vorsitzender Hans Thiesen kritisierte dabei die Politik für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen während der Pandemie.

Niebüll | Das war eine deutliche Demonstration in Rotweiß: Nach zweijähriger Pause trafen sich die Vereinsmitglieder des RW Niebüll im traditionellen Look der Vereinsfarben endlich wieder. „Wir sind wieder da“, freute sich der erste Vorsitzende Hans Thiesen des größten Sportvereins in Südtondern, der die Veranstaltung in der Mensa der Friedrich-Paulsen-Schule fl...

