Corona in Südtondern : Elf Positiv-Fälle in Lecker Kita

Nach Zahlen des Kreises ist dort bei neun Kindern und zwei Beschäftigten nach PCR-Tests das Virus nachgewiesen worden.

Niebüll/Leck | Südtondern weist aktuell eine auffallend hohe Zahl an Coronafällen auf. Jetzt ist es in der Lecker Kita Schwalbennest zu einem Ausbruchsgeschehen gekommen. Wie aus Zahlen des Kreises Nordfriesland hervorgeht, ist dort bei elf Personen nach PCR-Tests das Virus nachgewiesen worden. 78 Kinder in Quarantäne Den Angaben zufolge sind neun Kinder un...

