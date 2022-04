Ostern 2022 : Hier findet in diesem Jahr die Ostereisuche in Leck statt

Nachdem die beliebte Oster-Aktion im letzten Jahr komplett ausfiel, geht es 2022 wieder los: An diesem Ort in Leck können Kinder an Ostersonntag bunte Schokoladeneier suchen.

Leck | Die Ostereiersuche des Handels- und Gewerbevereins Leck hat eine langjährige Tradition. Nachdem die Aktion im vergangenen Jahr komplett ausgefallen war, geht es nun wieder los: Am Ostersonntag, 17. April, um 14 Uhr fällt der Startschuss für den Run auf die Leckereien. Im Kaiserhain können sich alle, die möchten, auf die Jagd nach Süßem im Glitzerpapie...

